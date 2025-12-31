De barrera de toros a Patrimonio: Historia del Palacio de Retalhuleu

-

El Palacio de Gobernación de Retalhuleu joya centenaria conocida históricamente como la Casa Quemada es un tesoro arquitectónico considerado Patrimonio Cultural de Guatemala.

Este imponente edificio, que alberga oficinas de la Gobernación y la Municipalidad, destaca por su arquitectura neoclásica y barroca, cuya construcción inició en 1911 por impulso de figuras como Jorge Ubico y el arquitecto Luis Niquet revelando una rica historia de Retalhuleu que sobrevivió a un gran incendio en 2006.





El Palacio de Gobierno, ubicado en la zona 1 de la cabecera departamental de Retalhuleu es considerado por los pobladores de la Capital del Mundo como un tesoro histórico y una joya arquitectónica centenaria de la ciudad.

En la actualidad, en este importante recinto, considerado Patrimonio Cultural de Guatemala, funcionan oficinas de la Municipalidad de Retalhuleu y de la Gobernación Departamental.

El edificio mide 20 metros de altura y 42 metros de longitud, tiene dos niveles y al centro se encuentra una cúpula y la torre para los relojes; además, posee columnas griegas y la estatua del Indio de los Pumpos.





La edificación refleja estilos arquitectónicos neoclásico y barroco; fue inaugurado en su primera fase en noviembre de 1912 y la segunda fase en noviembre de 1913.

Según el historiador, Édgar Maldonado, al lugar se le llamó por muchos años la "Casa Quemada", pues a principios del siglo XVI en el lugar existió un convento que se incendió.





En 1871, llegaron a Retalhuleu el expresidente Miguel García Granados acompañado de Justo Rufino Barrios y al notar el predio abandonado, planificaron utilizarlo, pero el proyecto no llegó a concretarse.

El predio fue usado para barreras de toros, funciones de circos y peleas de gallo; la última barrera se instaló en el área el 19 de febrero de 1911.





Historiadores de la ciudad confirman que el jefe político de Retalhuleu en esa época, Enrique Haussler, comenzó a planificar la construcción de un edificio para las autoridades locales.





Según el libro, Bocetos Históricos de Retalhuleu, a mediados de 1911, el coronel Jorge Ubico, siendo jefe político de Retalhuleu, decidió iniciar la construcción del palacio, proyecto que estuvo a cargo del arquitecto Luis Niquet.

El 25 de agosto de 2006, un incendio dañó gran parte de la estructura, por lo que el inmueble tuvo que ser sometido a restauración, misma que concluyó en 2009. Además, en 2022 se realizaron trabajos de remozamiento en la fachada y techo del lugar.

