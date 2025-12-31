Integrante de marimba orquesta muere en accidente laboral

El joven se encontraba preparando el escenario cuando ocurrió la tragedia.
Un accidente laboral ocurrió este 31 de diciembre, cuando un integrante de una marimba orquesta intentó conectarse a la red de energía eléctrica en San Pedro La Laguna, Sololá.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, la víctima recibió una descarga eléctrica por cables de alta tensión.
Este incidente le provocó quemaduras de segundo y tercer grado, detallaron los socorristas.
Identificado
Tras ello, el afectado fue trasladado al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad, en donde falleció minutos después.
El integrante de la marimba orquesta fue identificado como: Ángel Tzoy Tum de 19 años.