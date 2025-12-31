El último episodio de la quinta temporada de "Stranger Things"

-

El final responderá las grandes incógnitas del "otro lado".

El desenlace de una de las series más populares de Netflix está programado para estrenarse este 31 de diciembre tanto en cines de Estados Unidos como en la plataforma de streaming.

Netflix prepara un cierre épico para una de sus series más exitosas. (Foto: X)

El último avance oficial de Stranger Things estuvo centrado en Jim Hopper, quien le dedica unas palabras de aliento a su hija adoptiva, Once.

"Tu infancia te fue arrebatada. Fuiste atacada, manipulada por personas terribles, pero nunca permitiste que eso te rompiera. Lucha por los días que vienen después de esto. Lucha por un mundo más allá de Hawkins. Terminemos con esto, niña", dice Hopper.

El último avance estuvo centrado en Hopper y Once. (Foto: X)

Durante los primeros episodios de la quinta temporada, la historia profundizó en el pasado de Eleven y los experimentos MKUltra, mientras que el penúltimo se centró en el pasado de Vecna y que es en realidad el "otro lado".

"The Rightside Up" será el episodio final de "Stranger Things". (Foto: X)

La cita para Guatemala es a las 19:00 horas. El final tendrá una duración de 2 horas con 8 minutos y se titulará The Rightside Up (El lado correcto).