Pitt, Roberts, Damon y Cheadle vuelven a "La gran estafa"

- La inteligencia y experiencia sustituirán a la agilidad en la cinta. LEE: George Clooney traerá al elenco original para "Ocean's 14" La mayor parte de la pandilla original volverá a reunirse en Ocean's 14. George Clooney confirmó que, además de su regreso y el de Brad Pitt, también volverán Matt Damon, Julia Roberts y Don Cheadle. George Clooney y Brad Pitt volverán como Danny Ocean y Rusty Ryan. (Foto: X) En declaraciones a Variety, el actor explicó que la nueva entrega estará inspirada en Going in Style (1979) y explorará a criminales veteranos que, aunque ya no tienen la misma agilidad, conservan la inteligencia para planear golpes memorables. Matt Damon, Julia Roberts y Don Cheadle también regresarán a la saga. (Foto: X) DESCUBRE: George Clooney y Adam Sandler son ovacionados en Venecia Clooney señaló que la idea de personajes que "han perdido el ritmo", pero saben adaptarse a sus límites, esto fue clave para impulsar el proyecto. El proyecto llega 20 años después de "Ocean’s 13". (Foto: X) A dos décadas del estreno de Ocean's 13, el filme apostará por el paso del tiempo como motor narrativo. Aún no se confirma el director ni el reparto completo, aunque la franquicia suele recuperar villanos del pasado. Warner Bros. ya aprobó el presupuesto, lo que sugiere un anuncio oficial inminente.