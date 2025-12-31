Dura baja: Mbappé se lesiona y se perdería casi todo el mes de enero

-

Real Madrid publicó un pequeño comunicado en donde anunció que este miércoles se detectó una lesión en la rodilla de Kylian Mbappé, por lo que se perdería el inicio de la actividad del equipo en 2026, incluida la Supercopa de España.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda", informó en un breve texto el club blanco, añadiendo que su estado queda "pendiente de evolución".

El francés, máximo goleador del Real Madrid esta temporada, debería perderse varios partidos de La Liga, pero en especial la Supercopa de España, que se disputará la próxima semana (7-11 de enero) en Arabia Saudita.

También queda en el aire su participación en el encuentro de Champions League del próximo 20 de enero contra su exequipo Mónaco.

Kylian Mbappé, ¡lesionado!



️ Informa @AranchaMOBILE



El futbolista francés sufre una lesión en su rodilla



❌ Se pierde seguro el partido de Liga frente al Betis



⁉️ Seria duda para la Supercopa



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/tGFuy9afco — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 31, 2025

Desde el inicio de la temporada, Mbappé ha encadenado numerosos partidos con el Real Madrid, siendo la referencia ofensiva del club.

El 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (2013) de número de goles (59) anotados en un año natural con el club madrileño.

En total, Mbappé, que ha firmado un inicio de temporada excepcional, lleva ya 73 goles anotados en 83 partidos con el Real Madrid, todavía a años luz de las cifras de Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo, con 450 dianas en 438 partidos.

Mbappé se suma a la lista de bajas de los también lesionados Daniel Carvajal, Eder Militao, Trent Alexander-Arnold o Federico Valverde. También está ausente el marroquí Brahim Díaz, en plena Copa África de Naciones con su selección.