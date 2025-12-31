SAT: Parque vehicular en Guatemala aumenta casi 9% en 2025

-

Existe una tendencia de crecimiento del parque vehicular, movilidad interna e incorporación de nuevos vehículos a los registros de la Administración Tributaria.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que el parque vehicular del país registró un crecimiento del 8.81% en comparación con el cierre de 2024, al alcanzar 6 millones 329 mil 105 automotores inscritos a nivel nacional.

De acuerdo con los registros oficiales, el incremento se concentró principalmente en vehículos de uso particular, motocicletas y unidades comerciales.

Durante 2025, la Administración Tributaria detalló que se entregaron 737 mil 591 placas de circulación en todo el país, correspondientes a inscripciones de vehículos nuevos, así como reposiciones y cambios en las categorías de uso particular, motocicleta y comercial.

Este comportamiento refleja una mayor dinámica en la incorporación de automotores al sistema formal de registro.

El registro de vehículos creció en la SAT este 2025. (Foto: Archivo / Soy502)

La SAT también destacó medidas orientadas a facilitar los trámites para los contribuyentes, entre ellas la reducción del costo de las placas de circulación, manteniendo los estándares de calidad.

Actualmente, el precio es de Q30 para automotores con una placa y de Q75 para aquellos con dos placas, lo que busca incentivar la formalización y agilizar los procesos administrativos.

Como parte de su estrategia de modernización, desde agosto de 2025 la institución implementó el Registro Fiscal de Vehículos (RFV) Digital, con el objetivo de simplificar los trámites vehiculares.

La tendencia muestra un incremento en la adquisición de motocicletas en comparación a vehículos de cuatro ruedas. (Datos: SAT)

En su primera fase, el proceso de obtención de placas para vehículos nuevos pasó de 13 pasos y hasta 30 días de espera a cinco pasos realizados desde la Agencia Virtual, con un trámite que toma aproximadamente cinco minutos, permitiendo la entrega inmediata de los distintivos en los puntos de atención.

Según la SAT, más de 82 mil vehículos nuevos ya fueron inscritos mediante el RFV Digital, lo que permitió a sus propietarios experimentar un esquema de automatización de gestiones tributarias, con atención simplificada y en menor tiempo.