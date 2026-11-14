Así fue la llegada de la selección de Canadá al estadio El Trébol

El combinado norteamericano hizo su ingreso al recinto deportivo acompañados de un dispositivo de seguridad que los acompañó desde su hotel ubicado en la zona 11 capitalina.

Los dirigidos por Jesse Marsch llegaron sin contratiempos al duelo con la Bicolor, serie que definirá a unos de los semifinalistas de la Liga de Naciones.

En la llegada de los de la Hoja de Maple, destacó la aparición de Alphonso Davies, lateral que milita en el Bayern Múnich de Alemania.

Agentes de tránsito acompañaron la llegada del bus de los canadienses. (Foto: Rudy Martínez)

Por su parte, Guatemala buscará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para conseguir un resultado favorable en el primer enfrentamiento de la eliminatoria.

El encuentro se disputa en el estadio El Trébol, donde ambas selecciones comenzarán la lucha por un boleto a la siguiente ronda del torneo regional.

Agentes de la Policía Nacional Civil también estuvieron en el arribo del cuadro norteamericano. (Foto: José Pos)