Normalizan las operaciones aéreas en Estados Unidos tras problema de comunicaciones

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Este cierre generó atrasos y cambios en algunos vuelos de llegada y salida desde y hacia Estados Unidos.

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Tras varias horas de cierre en espacio aéreo, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) dio a conocer que ya se normalizaron las operaciones en Estados Unidos, por lo que se estarán retomando las labores para permitir los vuelos de llegada y salida desde y hacia el país estadounidense.

Los vuelos afectados en Guatemala son: American 1013, American 2395 y UPS 371.

Se sabe que desde los primeros momentos en los que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó que todo el tráfico de salida permanezca en tierra hasta nuevo aviso, se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Además, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que la información disponible apuntaba a un problema en las telecomunicaciones y no a una amenaza contra el país.

Tras el cierre de operaciones, se pudo observar que gran cantidad de pasajeros permanecían en la terminal del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Ordenan cancelar todos los vuelos de entrada y salida por un problema de comunicaciones afecta las torres de control de tráfico en Estados Unidos. : Aeronáutica Civil https://t.co/2c4Cj5WPcT — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 13, 2026

Altos funcionarios estadounidenses explicaron que la interrupción no se debió a un ciberataque o una falla vinculada a Microsoft.

El secretario de Transporte Sean Duffy declaró que el espacio aéreo estadounidense ya estaba abierto, al cabo de unas cuatro horas, y culpó a un "hardware viejo" por el caos en los aeropuertos. El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin dijo a periodistas que "no hubo ciberataque" y que "no hay conexión entre esto y Microsoft".