¡Caídas y sorpresas! Así fue el paso de los famosos por alfombra roja de los Oscar

Previo a la distinguida entrega de estatuillas, los famosos desfilaron por la alfombra roja. Curiosos looks, anuncios de embarazos y hasta caídas son algunos de los momentos que han llamado la atención.

A pocos minutos para el inicio de la entrega de Premios Oscar 2024 en el Teatro Dolby de Los Ángeles, se llevó a cabo la lujosa alfombra roja.

El año pasado, por primera vez desde 1961, la alfombra cambió su color a champán por una decisión de estilo. Sin embargo, este año ha regresado la tradicional pasarela en rojo.

Famosos han llamado la atención este domingo 10 de marzo durante su desfile. Vanessa Hudgens, por ejemplo, decidió anunciar su embarazo en un evento tan especial como este.

Vanessa Hudgens has arrived to the #Oscars+ one pic.twitter.com/KQlqdaFV6t — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 10, 2024

Por su parte, la popular actriz Liza Koshy tuvo un desafortunado momento mientras era fotografiada por los paparazzis. Y es que la estadounidense terminó en el suelo tras dar un mal paso.

Liza Koshy flashes a smile after accidentally tripping on the Oscars red carpet. https://t.co/xfJz47aMB5 pic.twitter.com/qV8q17NKvg — Variety (@Variety) March 10, 2024

Asimismo, Emma Stone deslumbró en la alfombra roja siendo una de las actrices favoritas para ganar el premio a Mejor Actriz por su interpretación en Poor Things.

️ | AHORA - OSCARS 2024: La nominada a Mejor Actriz, Emma Stone, llega a la alfombra roja. pic.twitter.com/f9Pi0VNKvh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 10, 2024

El actor Ryan Gosling, quien dio vida a Ken en la cinta Barbie, también llamó la atención en su paso por la red carpet.

El famoso está nominado en la categoría "Mejor actor de reparto" justamente por la cinta de la famosa muñeca.

Ryan Gosling poses for photos at the #Oscars. https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/DOj47ipKyj — Variety (@Variety) March 10, 2024

Enzo Vogrincic, protagonista de "La sociedad de la nieve", robó suspiros al llegar a la alfombra roja. La exitosa cinta está nominada en la categoría a "Mejor película internacional" y "Mejor peluquería y maquillaje".

️ | AHORA - OSCARS 2024: El actor uruguayo Enzo Vogrincic, actor en "La Sociedad de la Nieve" llega a la alfombra roja de los Oscars. pic.twitter.com/g7CxaKJ1Th — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 10, 2024

Otros famosos que acudieron:

️ | AHORA - OSCARS 2024: El ganador del Oscar a Mejor Actor, Brendan Fraser, llega a la alfombra roja. Este año presentará los nominados a Mejor Actor. pic.twitter.com/7eMhYcFMm9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 10, 2024

️ | AHORA - OSCARS 2024: El nominado al Oscar por “OPPENHEIMER”, Christopher Nolan, junto a Emma Thomas, llega a la alfombra roja. pic.twitter.com/hOZqETjpX2 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 10, 2024

¡Flaming hot! Nuestra @iambeckyg ya está en los #Oscars pic.twitter.com/tjlAsBHpCa — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 10, 2024

Una reina nuestra querida #JodieFoster ¡La amamos! #Oscars pic.twitter.com/PGS1EzyZw4 — TNT™ América Latina (@TNTLA) March 10, 2024