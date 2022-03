Así estafaron a cuatro personas que querían tramitar su pasaporte

Cuatro personas fueron víctimas de estafa al depositarle a un hombre que supuestamente les tramitaría una cita para la emisión del pasaporte. Cobró más de Q4 mil por las citas.

Al menos cuatro personas que realizarían el trámite del pasaporte en la Sede Central de Migración, fueron estafados por tramitadores que les cobraron por supuestamente agendar una cita.

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, después de la revisión y la verificación de la papelería, se determinó que las citas eran falsas.

Posteriormente se solicitó apoyo a las autoridades, quienes dieron seguimiento a través de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) e indicaron que las cuatro personas habían sido víctimas de estafadores.

Los afectados

Las cuatro personas que fueron afectadas son trabajadores agrícolas, a quienes los estafadores les ofrecieron tramitarles una visa para laborar fuera del país.

Para la cita del trámite de pasaporte, les realizaron un cobro de Q1,090 por cada uno, a pesar de que esta es gratuita y se realiza en línea.

"Él me dijo que había visas para allá, a Canadá, lo que es trabajo. Por eso yo me emocioné y le mandé copia de mi DPI. Me pidió penales y policiacos para ver si yo estaba mal con la justicia. Pero, gracias a Dios que no", dijo una de las estafadas.

#Información | Se identifican a 4 víctimas de estafa en el Centro de Emisión de Pasaportes. Los detalles ➡️ https://t.co/1O7PDThceK pic.twitter.com/1TcvHwaaAt — Migración Guatemala (@MigracionGuate) March 18, 2022

Además, relató que depositó el dinero para el tramitador el pasado 11 de marzo y que él quedó de reunirse con ella en la Sede de Migración. Sin embargo, no llegó.

La afectada indicó que las otras personas estafadas son su esposo, su hermana y hermano y que un compañero de trabajo fue quien le proporcionó el número del tramitador.

Los afectados fueron acompañados para que interpusieran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.