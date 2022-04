Así ganó el Récord Guiness el guatemalteco Mateo Llarena (video)

Mateo Llarena fue incluido en el prestigioso libro del "Record Guinness" como el piloto más joven y eso fue gracias a un competencia internacional realizada en 2020 cuando tenía apenas 16 años.

Matteo Llarena contaba con 16 años y 131 días cuando logró clasificar para la competencia internacional de alto nivel Porsche Mobil1 Supercup en Austria en julio de 2020 en pleno confinamiento por el Covid-19.

La competencia solo se pudo apreciar en transmisión en vivo ya que por la pandemia estaba restringida la presencia de los espectadores. En dicha competición a gran escala, participaron varias categorías: las fórmulas 2, 3 y la Porsche Mobil 1 Supercup, esta última fue donde Llarena mostró su talento.

Fue una competición de gran dificultad que solo logran dominar verdaderos profesionales detrás del volante, ya que no se trata de novatos, sino de competidores que han corrido en otros circuitos europeos. Para estar a la altura, el joven Llarena se entrenó con dos años de anticipación en verdaderos Porsche.

Llarena incursionó en la Fórmula 3 en el GP de México en 2018. No pudo correr al año siguiente porque no cumplió con la edad mínima, pero eso no lo desanimó y ese amor por el deporte llamó la atención de Porsche Motor Sport y lo invitaron a entrar al programa de novatos donde profesionales asesoran a los jóvenes pilotos.

Fue hasta en abril de 2022 cuando los Record Guinness le notificaron al guatemalteco que se hizo acreedor del prestigioso reconocimiento por ser el corredor más joven en la historia de dicha competición.

Llarena aún compite y busca poner en alto el nombre de Guatemala con competiciones de alto rendimiento.