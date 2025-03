Así habría iniciado la balacera en la feria de San Juan Chaparrón (video)

-

Varias personas fallecieron y otras más resultaron heridas, durante una balacera que se produjo en actividades de la feria de San Juan Chaparrón, Jalapa.

Una discusión de personas en estado de ebriedad habría sido el detonante en una balacera que se originó dentro del Coliseo de San Juan Chaparrón, Jalapa, donde se ha hablado de, por lo menos, cinco fallecidos y varios heridos.

En un video publicado por medios locales se observa cómo un grupo de hombres está en plena discusión, cuando de repente comienzan a sonar los balazos.

Los gritos reflejan el temor e impotencia de las personas, muchas de ellas, acompañadas de sus hijos menores de edad, para participar en las actividades de la feria del lugar.

El caos se apodera de los asistentes y comienzan a correr despavoridos, mientras que balas perdidas alcanzan a varios de ellos.

Aún no se tiene ninguna confirmación ni versión de las autoridades de seguridad civil, los únicos que han revelado información precisa son los Bomberos Voluntarios que cubrieron el hecho, donde afirman que sus unidades atendieron a dos personas fallecidas y una más herida.

Consternado

En un video publicado la noche del sábado 8 de marzo, minutos después de la balacera, el alcalde de San Manuel Chaparrón, Ricardo Sandoval, manifestó su consternación por el ataque armado y aseguró que el caos era tan grande, que se desconocía, en ese momento, cuántas personas habían sido alcanzadas por las balas.

"Lastimosamente personas en estado de ebriedad arremeten a disparar armas de fuego donde resultan heridos y prácticamente amenazando a todo el público con balas perdidas. Hasta el momento es incierta la información, no quiero ser irresponsable. Hay heridos, se comenta que hay personas fallecidas", manifestó.

Al mismo tiempo aprovechó para cancelar las actividades de la feria patronal, en respeto a las personas que murieron y que habrían resultado heridas.

"Me siento consternado, me siento preocupado, me siento afligido por esta situación tan angustiante que estamos viviendo... Una vida humana no tiene precio, es una situación frustrante que se sale de las manos de todas las personas... por lo que anuncio la cancelación de la feria", manifestó Sandoval con la voz entrecortada.