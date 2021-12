Así luce "Cindy Lou", la niña de la película "El Grinch"

Han pasado 21 años desde que se estrenó la famosa película "El Grinch".

La famosa película navideña, "El Grinch" se estrenó en el año 2000. Después de 21 años, muchos vuelven a verla cada navidad.

En tiktok recientemente imitaron a la pequeña, Cindy Lou, quien era la que le ayudó a Grinch a recuperar su espíritu navideño.

"Cindy Lou", fue interpretada por la actriz Taylor Momsen, quien ahora tiene 28 años y se desempeña como cantante de rock, modelo, actriz y compositora.

Cindy Lou y El Grinch en Navidad

"Cindy Lou" dejó huella en el corazón de los espectadores, pues su papel logró hacer que "El Grinch" rompiera su amargura, soledad y travesuras en la Navidad.

Gracias a ello, su imagen no ha pasado desapercibida, pues tiene más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram.

Su primer disco de la banda '"The Pretty Reckless"' lo lanzó en 2010. Light me Up. Éste se logró posicionar con éxito en Reino Unido e Irlanda. En el top internacional, logró que sus sencillos "Make me wanna die" y 'Miss nothing' se posicionaran entre los 20 primeros lugares.

Incluso, en 2011 abrió junto a su banda los conciertos de 'Evanescence’, lo que ocasionó que ganara visibilidad en Estados Unidos y Canadá.

Aunque actualmente está alejada de la actuación y el modelaje, sí ha participado en algunos proyectos como en la serie de televisión Gossip Girl con el personaje Jenny Humphrey.

A pesar de que han pasado años de su participación en "El Grinch", y que ahora es una rockera, sus seguidores la siguen nombrando como "Cindy Lou".