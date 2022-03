Así luce ahora Audrey Nethery, la niña del karaoke (Video)

Audrey Nethery se hizo famosa en 2016, con solo 7 años, gracias a una serie de videos en los que aparecía interpretando sus canciones favoritas en un karaoke.

La pequeña fue nombrada la “niña del karaoke" y a partir de allí fue invitada a muchos shows de televisión e inundó las redes sociales con sus coreografías.

(Foto; Instagram)

Audrey ya tiene 13 años y sigue siendo muy querida, al punto de ser llamada la “más tierna de las redes sociales”, se ganó este título desde la viralización de su video llamado "Karaoke Monday" donde interpreta "You Don´t Know You’re Beautiful" de One Direction. En 2022, la preadolescente tiene un videoblog o "vlog" donde cuenta su rutina diaria, además las actividades que realiza ya que cursa el séptimo grado.

La pequeña tiene una gran historia de lucha desde sus primeros meses de vida, pues vive con Diamond Blackfan, un raro padecimiento de la sangre que es hereditario y que afecta la capacidad de la médula ósea para producir células sanguíneas, lo que resulta en anemia.

(Foto: Instagram)

Los padres de Audrey, Soctt y Julie, abrieron un canal de YouTube para mostrar las ocurrencias de la pequeña y así motivarla y concientizar a las personas acerca de su condición médica, que no tiene cura.

Fue una niña prematura, nació a los 8 meses de gestación, se le detectó un soplo en el corazón y paladar hendido, dos meses después le dieron el diagnóstico de su rara enfermedad.

Otro de los padecimientos de esta rara anemia son defectos en la cabeza, la cara, los brazos, las manos, las vías urinarias y el corazón, también hay baja estatura.

ASÍ LUCE AHORA

(Foto: Oficial)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)