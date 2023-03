Así luce Brendan Fraser tras ausentarse del cine y ahora ganar el Oscar

Brendan Fraser fue uno de los actores más que dominó el mundo en los 90, desapareció a mediados del 2000 y regresó en 2023 para ganar un Oscar a mejor actor por "The Whale",

Brendan Fraser fue uno de los actores más que dominó el mundo en los 90, protagonizó clásicos como "George de la Jungla", "Mi novio atómico", la trilogía de "La momia", "Al diablo con el diablo" y "Viaje al centro de la tierra" entre otros, de repente desapareció de los focos, renaciendo de las cenizas al ganar un Oscar a mejor actor por "The Whale", este fue su cambio.

La carrera de Fraser quedó en el olvido ¿Por qué?

El famoso se sinceró con la revista GQ y contó las razones por las que su carrera en el mundo del cine se desintegró a mediados del 2000.

(Foto: Oficial)

Según afirmó sus años como estrella de acción le pasaron factura en 2008, rodando en China la tercera parte de la saga "La momia", su cuerpo ya no daba para más y atravesó Cirugías, una operación parcial de la rodilla, lesiones de espalda e incluso una reparación de cuerdas vocales.

Además vivió una etapa oscura a nivel personal: "Me cambié de casas, pasé por un divorcio, algunos niños nacieron y se están haciendo mayores... estaba pasando por cosas que te moldean y cambian y para las que no estás preparado hasta que pasas por ellas".

(Foto: oficial)

Luego ocurrió un episodio determinante en su vida: vivió una agresión sexual en el verano de 2003, en un almuerzo organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la poderosa HFPA que organiza los Globos de Oro.

Fraser afirmó que uno de los presidentes Philip Berk fue a saludarlo y aprovechó el gentío para tocarlo: "Su mano izquierda hace un rodeo, me tomó la nalga y uno de sus dedos me tocó en el perineo y lo empezó a mover por ahí".

)Foto: Oficial)

Esto fue abrumador para Fraser quien entró en pánico y su reacción fue la de apartarle la mano a Berk y salir del hotel sin hablar con nadie. "Me sentí enfermo, como un niño pequeño, como si tuviera una bola en la garganta, creí que me iba a poner a llorar... como si alguien me hubiera tirado pintura invisible". Berk asegura que Fraser se inventó la historia.

Ese instante persiguió al famoso durante años y la experiencia cambió su forma de verse a sí mismo: "En mi cabeza, por lo menos, había algo que me habían robado... el teléfono deja de sonar en tu carrera y te empiezas a preguntar por qué, hay muchas razones, pero ¿fue esta una de ellas? Yo creo que sí".

"¿Todavía tengo miedo? por supuesto ¿Siento que necesito decir algo? Por supuesto. ¿He querido hacerlo muchas, muchas veces? Por supuesto. ¿Me he impedido a mí mismo hacerlo? Sin duda", dijo Fraser. "Y quizá esté sobreactuando en cuanto a lo que ocurrió, solo sé cuál es mi verdad y es la que te acabo de contar".

Pero el actor estadounidense de 54 años regresó de las cenizas y brilló de la mano del director Darren Aronofsky en su mayor reto de su carrera actoral, su primer drama luego de ser conocido como actor de comedia y acción y aunque en la vida real subió de peso, también tuvo que hacer uso de prostéticos y maquillaje para lograr su caracterización en "The Whale", la trama de un profesor de inglés solitario que sufre obesidad mórbida e intenta restablecer contacto con su hija en busca de perdón.

"Solo las ballenas pueden nadar en lo profundo, empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no fueron fáciles para mí, pero sí hubo una facilidad que yo no valoré en ese momento hasta que se detuvo, quiero decir ¡gracias por este aprendizaje, es como haber hecho una expedición en el fondo del mar y el aire por la línea de la superficie está siendo vigilado por algunas personas como mis hijos

ASÍ LUCE AHORA

(Foto: AFP)

)Foto: Instagram)

(Foto: AFP)