Así luce Ke Huy Quan, el pequeño de "Indiana Jones" que ganó un Oscar

El famoso pequeño que acompañó a "Indiana Jones" en sus aventuras y fue uno de los más valientes en "Los Goonies" reapareció en la pantalla grande en "Todo en todas partes al mismo tiempo" y ganó un Oscar.

Ke Huy Quan recibió la estatuilla a "Mejor actor de reparto" durante la ceremonia de los Premios Oscar 2023 por su papel en la cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. pero además de ser galardonado, el famoso ganó mucho más, pues tras su éxito en las cintas de los 80 no volvió a recibir ofertas de trabajo.

Nació el 20 de agosto de 1971, en Saigón, ubicada en Vietnam del Sur, ahora llamada Ciudad de Ho Chi Minh.

Cuando era un niño, el intérprete se vio forzado a emigrar debido a los conflictos políticos y bélicos en su país, a principios los 80, su familia recibió el asilo político en Estados Unidos.

Durante el rodaje de "Indiana Jones y el templo de la perdición" tenía 12 años, fue elegido luego de que Steven Spielberg y George Lucas hicieran audiciones en Los Angeles, luego de hacer audiciones sin éxito en varias ciudades, él no iba a presentarse, solo iba acompañando a su hermano. Tras los Goonies fue uno de los rostros más populares en la industria, pero luego sus opciones se redujeron.

Ke Huy Quan en la película "Los Goonies. (Foto: Oficial)

En 1991 estuvo en "Breathing Fire" y un año después en el "Hombre de California". Encontró una oportunidad 10 años después, en 2022, en "Second Time Around".

"MI mamá tiene 84 años de edad y está en casa viendo, Mamá: ¡me gané un Oscar!, mi viaje comenzó en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé aquí, en el más grande escenario de Hollywood, dicen que las historias como esta solo pasan en las películas, no puedo creer que me esté pasando a mi, este es el sueño americano, le debo todo al amor de mi vida, mi esposa quien mes tras mes, año tras año, por 20 años me dijo: 'Algún día tu tiempo llegará', tus sueños son algo en lo que debes creer, yo casi me rindo con el mío, a todos los que están ahí, por favor, mantengan sus sueños vivos", dijo el actor.

ASÍ LUCE AHORA:

Ke Huy Quan al ganar el Oscar de la Academia. (Foto: AFP)

Ke Huy Quan. (Foto: Oficial)

MIRA SU DISCURSO: