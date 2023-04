Así luce la mujer que inspiró la creación de la icónica muñeca "Barbie"

Bárbara Handler Segal es la mujer que inspiró a la creación de Barbie, la muñeca más famosa del mundo.

Barbie llegó al mundo en 1959, revolucionando la historia de los juguetes al dejar su huella en las generaciones de niñas que crecían jugando con ella y viendo las películas animadas.

Aunque ya han pasado 64 años desde su creación, la popular muñeca sigue generando cifras millonarias año tras año.

Sus inicios

Todo empezó cuando Ruth Handler y su esposo Elliot Handler crearon la compañía Mattel y posteriormente tomaron inspiración en su hija Bárbara para inventar a la famosa muñeca Barbie.

Ruth Handler fue quien inventó a Barbie. (Foto: Univision)

La intención de Ruth Handler era que las muñecas fueran inspiradas en las artistas del cine de los años 50, en Estados Unidos. Sin embargo, como parte del plan también estaba que Barbie fuera una muñeca que pudiera tener varias roles con las cuales las niñas jugarían.

Ruth, también se inspiró en su hija Bárbara para nombrar a la famosa muñeca, siendo Barbie Millicent Roberts, el nombre real de Barbie.

A sus 81 años, Bárbara Handler, menciona que la relación que mantiene con Barbie no la ha disfrutado tanto en su vida, ya que en una entrevista que le realizaron en The New Times hace algunos años, comentó que la opinión popular afirma que Barbie fue diseñada conforme a su imagen, lo cual ella asegura que no es verdad, aunque ha vivido durante toda su vida, siendo llamada "la Barbie real".

Actualmente Bárbara Handler tiene 81 años. (Foto: AFP)

Tras anunciar el estreno de la película de Barbie, que llegará a la pantalla grande en julio de 2023, Bárbara Handler comenta que no imaginó que la muñeca creada por su madre Ruth Handler, llegaría a Hollywood y piensa que ella estaría emocionada de ver en un film a la famosa Barbie como protagonista.

Mira el tráiler de la nueva cinta