La niña de "Entrenando a papá" ya creció, ahora modela lencería de Rihanna

Madison Pettis tenía sólo 7 años cuando alcanzó la fama por su papel en la aclamada película "Entrenando a papá", ahora se ha convertido en una sensual modelo.

Pettis se encargó de representar a la pequeña "Peyton" en la exitosa película y trabajó con Dwayne Johnson, era una pequeña niña que intentaba ayudar a su padre a recuperar su carrera como futbolista.

Han pasado los años y ahora se ha convertido en una estrella, ha logrado un lugar en el mundo del modelaje.

Recientemente se hizo popular como embajadora y modelo de lencería para "Savage x Fenty", la marca creada por Rihanna.

"(En mis 20 he aprendido a) Saber mi valor. Si no crees en ti mismo, ¿quién lo hará? No tengas miedo de defenderte y establecer límites. Tu instinto es tu ángel guardián, escúchalo y confía en él. Todas esas son lecciones que he aprendido tanto profesional como personalmente", dijo en entrevista al medio Byndie.

La actriz tiene 24 años, es originaria de Texas y ha aparecido en proyectos como "Life with Boys" hasta 2013 y "Jake and the Never Land Pirates" hasta 2011.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS IMÁGENES DE SU COLABORACIÓN:

