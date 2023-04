Así lucen las protagonistas de "Muchachitas", 32 años después del estreno

La telenovela es una de las más recordadas y exitosas de los años 90, algunas de sus protagonistas siguieron en la televisión, pero ¿qué fue las otras?

La novela se comenzó a transmitir desde el 24 de junio de 1991. Contaba la historia de Mónica, Elena, Isabel y Leticia, cuatro jóvenes que entraron al Taller de Artes Escénicas para convertirse en grandes estrellas.

Las cuatro jóvenes soñadoras eran interpretadas por Cecilia Tijerina (Mónica), Tiaré Scanda (Elena), Emma Laura (Isabel) y Kate del Castillo (Leticia).

Tras el éxito que logró la telenovela, cada una de ellas tomó rumbos distintos. Esto pasó con cada.

Cecilia Tijerina

Cecilia Tijerina como Mónica. (Foto: Infobae)

Cecilia Tijerina, quien le dio vida a Mónica, continúo en la televisión con otros proyectos como Una maestra con ángel (1994), Chachitos picantes (2000), y La verdad oculta (2006).

Además, apareció como "Clara" en un episodio de Mujeres asesinas en el 2008. Después de este papel decidió retirarse de las producciones televisivas.

Tiaré Scanda

View this post on Instagram A post shared by Tiaré Scanda (@tiare_scanda)

Interpretó a Elena en el melodrama. Ella tenía más experiencia que sus compañeras, pues ya había trabajado en Cadenas de amargura y En carne propia. Luego apareció en Rebelde, Lola, érase una vez y Por ella soy Eva.

La última participación que tuvo en televisión fue en El recluso, haciendo el papel de "Azucena Tavares".

Emma Laura

Emma Laura en Marisol. (Foto: Las estrellas)

Emma hacía el papel de Isabel. La joven decidió alejarse de las cámaras luego de su participación en la telenovela. Su último trabajo fue en 1996, en la novela Marisol.

A través de su cuenta de Instagram compartió que se casó con Felipe Souza, con quien tuvo dos hijas. Actualmente vive en Florida y es chef.

Kate del Castillo

View this post on Instagram A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo)

Kate del Castillo, quien tenía el papel de Leticia, fue la que alcanzó una mayor carrera en el medio en comparación con sus compañeras.

Actuó en Grimm, Killer Women y Jane The Virgin. Sin embargo su papel más reconocido comenzó en el 2011, cuando le dio vida a Teresa Mendoza en "La Reina del Sur".

En el 2020 salió en "Bad Boys" for Like con Will Smith y Martin Lawrence.

Hace 30 años se produjo la telenovela, protagonizada también por Alejandro Camacho. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, la telenovela también fue protagonizada por Alejandro Camacho, quien interpretó a Federico Cantú.

Camacho, además de ser actor, en la actualidad es productor de teatro y televisión.