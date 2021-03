Así lucía Becky G antes de alcanzar la fama

El antes y después de la cantante Becky G es impresionante. Con apenas 24 años ha alcanzado varios éxitos y su físico luce muy diferente al de sus inicios.

Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, es una de las exponentes del género urbano más populares del momento.

Desde muy joven demostró su interés por incursionar en la música. Sin embargo, fue reconocida luego de abrir un canal en YouTube, en el que compartía covers de exitosas canciones.

La artista debutó de manera oficial en la industria, con su sencillo “Becky from the block”, una nueva versión del tema que lanzó Jennifer Lopez en 2002 (“Jenny from the block”).

En varias ocasiones, Becky ha resaltado sus raíces latinas, pues sus abuelos son originarios de Jalisco, México.

En 2016 dio un giro a su carrera y lanzó su primer sencillo en español titulado “Sola”.

Antes y después

Con el paso del tiempo, el cambio físico de la cantante ha sido radical.

Así lucía antes de ser famosa:

(Foto: Instagram)

Así luce ahora:

(Foto: Instagram)

En este video, Becky se iniciaba en el ámbito musical y lucía totalmente diferente a como la vemos ahora.