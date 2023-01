Esta fue la máquina quitanieve que arrolló al actor Jeremy Renner (video)

El actor de Marvel, Jeremy Renner, sufrió un fuerte accidente con una de sus máquinas quitanieve "Snowcat".

EN CONTEXTO: Sale a luz video de Jeremy Renner minutos después de accidentarse

La noche del domingo 1 de enero, se dio a conocer que el reconocido actor, Jeremy Renner, se encuentra en estado crítico tras sufrir un fuerte accidente.

El actor que da vida a "Hawkeye" fue arrollado por una de sus máquinas mientras quitaba la nieve en un sector de Reno, Nevada.

Ante la noticia que ha causado preocupación a nivel mundial, han surgido reveladores detalles de la pesada maquinaria que pasó por encima de una pierna de Renner.

Jeremy Renner es amante de la maquinaria pesada. (Foto: Instagram)

Se trata de una máquina de grandes proporciones llamada "Snowcat", cuya función es quitar la nieve que se acumula en las calles.

En un video compartido por TMZ, se observa cómo esta fue remolcada horas después del incidente del domingo.

Incluso, Renner ha compartido fotografías y videos en sus redes sociales utilizando su máquina cerca de su residencia, pues vecinos aseguran que le gusta ayudar a su comunidad con diversas actividades.

El actor de 51 años se encuentra "crítico pero estable", tras salir de dos operaciones por politraumatismo el lunes por la tarde, según contó su representante.

La máquina quitanieve "Snowcat", que arrolló al actor Jeremy Renner, fue remolcada minutos después del incidente del domingo recién pasado.#JeremyRenner #video



: TMZ pic.twitter.com/HNJDMoPQin — A.L.L (@andrlll_) January 3, 2023

Pave your own paths anyway you know how.. one foot in front on the other #holidaypreparations #tahoe #reno pic.twitter.com/gYmVooWAdF — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 19, 2019