Así mencionó Shakira a su exsuegro en grabación de "El Jefe"

Shakira grabó la canción "El Jefe" y su intensidad la demostró mientras estaba en el estudio con Fuerza Regida, sobre todo al recalcar la parte en la que habla de su exsuegro.

En una estrofa de su nuevo tema "El Jefe" junto a la agrupación Fuerza Regida, Shakira menciona a su "exsuegro".

"Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", dice la frase que conmocionó a muchos.

En un video que se viralizó en redes sociales se aprecia el momento en el que Shakira se encuentra en pleno estudio junto a la agrupación de regional mexicano bailando sin cesar y en la estrofa en la que habla de su pasado, también se ríe en complicidad con los músicos.

El clip ha dado la vuelta en redes sociales.

