Guatemala va por la remontada histórica ante Canadá

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La última vez que Guatemala fue a Canadá ganó 2-0, un resultado que en la actualidad le sería suficiente para quedarse con el boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf algo que, además, le daría la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

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Aquella tarde del 18 de agosto del 2004, en Vancouver, la Bicolor se impuso gracias a un doblete de Carlos Ruiz. El triunfo acercó a la Selección a la hexagonal final y pavimentó el camino de la eliminación canadiense, que terminaría en el último lugar del grupo.

⏱️ • Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf. Guatemala (2) (3) Canadá ⚽️Oscar Santis ⚽️Matthew Evans ️ #SeleMayor #VamosGuate #ModoSelección https://t.co/cdqVQ0rfLl — FFG (@fedefut_oficial) November 14, 2026

Han pasado 22 años y las circunstancias son totalmente distintas. Canadá evolucionó hasta convertirse en otro gigante del área, mientras que a la Azul y Blanco le toca apelar a un juego perfecto para incomodarle, este lunes (7:00 p. m.), en el mundialista BMO Field de Toronto.

Para soñar con una remontada, la Selección se aferra a su versión del segundo tiempo en el partido de ida al pasar de un 0-3 a un 2-3 final. También al enfrentamiento de la última Copa Oro, en el que el Equipo de Todos eliminó a los norteamericanos en cuartos de final por la vía de los penales.

Cambios en el once

El técnico mexicano Luis Fernando Tena lo intentará sin uno de sus mejores hombres, el delantero Darwin Lom, quien se quedó en Guatemala debido a un esguince en el tobillo derecho. Tampoco viajó Rudy Muñoz, por decisión del entrenador.

Series flips back to Toronto Got an important one tomorrow night! #CANMNT https://t.co/nQ7jR1IA8q — CANMNT (@CANMNT_Official) November 15, 2026

Se sumó a la delegación el goleador de la Liga Nacional, Héctor Morales, y el mediocampista ofensivo William Fajardo, quien vuelve después de cumplir un juego de suspensión.

Fajardo apunta a la titularidad al igual que el guardameta Kénderson Navarro, pero esto se definirá horas antes del juego, ya que Tena no pudo tener una sola sesión de entrenamiento en Canadá debido a que el traslado se hizo un día después de lo planificado por inconvenientes con los itinerarios de la aerolínea.

Los locales no tendrán a su técnico, el estadounidense Jesse Marsch, debido a que fue expulsado el pasado viernes, en El Trébol. Tampoco estará su estrella Alphonso Davis por lesión.

Escenarios

Resultados que nos sirven

Ganar por dos o más goles de diferencia.

El triunfo 3-4 le daría la clasificación a Guate por los goles de visita.

Una victoria por 2-3, nivelaría la serie. Obliga a tiempo extra o hasta penales.



Resultados que nos dejan fuera