Así podrás ver gratis los shows de Cirque du Soleil en línea

¡Buenas noticias! Habrá una increíble opción para ver en línea y de manera gratuita en esta cuarentena.

Después de que varios artistas se sumaran a la iniciativa de dar conciertos en línea, y de que incluso Broadway anunciara que transmitirá algunos de sus shows, llega Cirque du Soleil para llevar entretenimiento a tu hogar.

A pesar de la adversidad por la crisis del coronavirus, ellos buscan motivarnos a quedarnos en casa y apreciar el trabajo de sus talentos, transmitiendo en línea sus mágicos espectáculos.

El famoso circo transmitirá en su página oficial sus mejores shows, entre ellos "Kurios: Gabinete de Curiosidades", "O" y "Luzia", con ángulos nunca antes vistos.

Para ingresar a la página oficial dale click aquí: CIRQUE DU SOLEIL

Además Cirque Connect también ofrecerá experiencias de realidad virtual que incluyen la posibilidad de subir al escenario y ser parte del show.

Pero eso no es todo, también tendrás acceso a series y tutoriales Cirque It Out y Color Me Cirque para aprender técnicas de maquillaje y equilibrismo, de la mano de los circenses profesionales. Para esto debes descargar la app, y puedes hacerlo ingresando aquí: Cirque du Soleil RV

*Con información de: okChicas