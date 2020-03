"Baby Shark" cambia de letra por el coronavirus

La letra de la exitosa canción infantil "Baby Shark" cambió en este tiempo con el fin de contribuir a parar la pandemia del coronavirus.

A través de esta pegadiza melodía, los creadores aconsejan a los niños acerca de la manera correcta de lavarse las manos, toser y mantenerse limpio para evitar el contagio.

Aunque algunos papás ya apenas estaban recuperándose de escucharla todo el día en casa, seguro esta vez tienen un gran aliado para educar a los más pequeños.

A través del hashtag #BabySharkHandWashChallenge la empresa Pinkfong Kid'sSongs & Stories impulsa este éxito para que las prácticas de higiene sean aprendidas de manera divertida.





También existe un reto en las redes para que las familias publiquen videos de sus hijos lavándose las manos con la canción, lo único que piden es utilizar el tag.

“Wash your hands/doo doo doo doo doo/Wash your hands” (lávate las manos / du du du), dice la nueva letra. “Grab some soap/doo doo doo doo doo/Grab some soap” (toma jabón / du du du).

El video original de "Baby Shark" es uno de los cinco más vistos en Youtube desde 2016.

