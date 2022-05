Así se presentó Alejandro Sanz en Guatemala

Los fanáticos recibieron con nostalgia y emoción al español Alejandro Sanz este jueves en Explanada Cayalá.

El artista de “Corazón Partío no visitaba el país desde 2017 y ahora regresó con su gira "Sanz en Vivo" para celebrar 30 años de carrera

Sanz estrenó recientemente el video de su tema "Yo no quiero suerte", además de "Iba" y "Uno nada más".

En compañía de su guitarra el famoso hizo suspirar a todos en una noche inolvidable.

En su repertorio no faltaron "Mi marciana", "Si fuera ella", "Lo que fui es lo que soy", "viviendo de prisa", "Cuando nadie me ve", "Amiga mía" y no podía faltar "Corazón Partió".

En su cuenta oficial de Twitter Sanz escribió "Guate", con un emoticón de una carita babeando, un gran gesto para los fans.