¡Espectacular joya! Así presume Brenda Hughes su anillo de compromiso

La conductora Brenda Hughes causó sensación tras anunciar su compromiso y matrimonio.

Sorpresa causó el compromiso de la presentadora Brenda Hughes, quien fue la encargada de confirmar la noticia en su cuenta de Instagram la noche del domingo 17 de septiembre.

Sin embargo, este lunes 18 de septiembre, Hughes publicó en la red social X (antes Twitter) una fotografía donde presumió el lujoso e impresionante anillo de compromiso que adorna su mano.

"No me lo van a creer, pero me pidieron matrimonio", escribió Hughes, mensaje acompañado de la postal que mostró su anillo, donde mariposas posaron en su mano.

(Foto: captura de pantalla)

— Brenda Hughes (@Bren_Hughes) September 18, 2023

Así dio la noticia

Fue mediante una publicación en Instagram donde "La Jugos", como le dicen a la conductora, evidenció su pedida de mano y propuesta de matrimonio.

"DIJE QUE SÍ. YO TAMBIÉN LO QUIERO PARA EL RESTO DE MI VIDA (...). Usted es la respuesta de Dios, y en él pongo nuestros caminos, somos afortunados, y me siento tan agradecida de ser quien tiene la oportunidad de amarlo cada día, amo sus valores y el hombre que es. Nos casamos", escribió Brenda en su publicación, la cual iba acompañada de unas emotivas imágenes.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)