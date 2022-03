"He querido quitarme la vida": La fuerte confesión de Brenda Hughes

Brenda Hughes envió un mensaje para sus seguidores en donde abarca el tema de la depresión que la ha llevado a atentar contra su vida.

La presentadora guatemalteca, Brenda Hughes, a través de sus redes sociales compartió un video en donde trata el tema de la depresión que ha padecido durante años, la cual la llevó a pensar en el suicidio en varias oportunidades.

"Aprovecho que el semáforo está en rojo", inició el mensaje de Brenda en donde cuenta que el año pasado (2021) en noviembre, tuvo uno de los episodios depresivos más grandes en donde en un momento de claridad decidió internarse en una clínica psiquiátrica.

"¿Será que fue mulada?, o fue algo valiente tratar de buscar la solución a un problema mental", indicaba Brenda sobre la decisión que tomó al internarse en una clínica.

En su video también mencionó que en una ocasión, una nutricionista le dijo, "ay Brenda deberías suicidarte, tu tratamiento no está funcionando, me pregunto si estos expertos en la salud no se ponen a pensar que la salud mental es tan importante como la física".

¿Qué la llevó a tocar el tema de la depresión y el suicidio?

La presentadora guatemalteca que ha participado en varios programas de la televisión guatemalteca, destacó que el tema del suicidio y la depresión, "no es un chiste", hay personas que no lo han intentado, que lo han hecho y sus familiares merecen respeto.

“ ¿Por qué dije esto? Porque ahora resulta que un doctor pro-vida hace chiste sobre su intento de suicidio, CHISTE, y hubo gente que le aplaudió ese chiste. Un pro-vida haciendo chiste sobre su intento de suicidio, el chiste se cuenta solo, hay gente que no lo ha intentado, hay gente que se ha suicidado por una u otra razón. ” Brenda Hughes.

Para finalizar su mensaje, Brenda envió un saludo para los valientes que buscan ayuda, "no son mulas, solo busquen una solución a un problema que es real, y no se hace chiste con esa m**".

Mira aquí sus fuertes declaraciones: