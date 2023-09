¡Imágenes sensibles ! Así quedó el joven atacado por su víctima en Colombia (video)

-

El estudiante se cansó de ser acosado por uno de sus compañeros de colegio, por lo que decidió tomar una fuerte medida contra él.

Con una navaja, el joven víctima de bullying, lo confrontó en un pasillo de las instalaciones con una fuerte amenaza verbal y un profundo corte en el rostro.

"Creen que soy pendejo, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas. ¡Una más y se van a recordar de Santiago Rodríguez (su nombre) toda su re**** vida, oíste!", amenazó el joven.

El momento quedó grabado en un video que se hizo viral. Y ahora ha salido a luz una fotografía que muestra la herida que sufrió el compañero abusador, la cual también ha llamado la atención de internautas.

Así ocurrió

Pero esto no quedó en palabras, ya que en una parte del audiovisual se evidencia como el joven finalmente le hace un notorio corte en la cara con el objeto filoso. Esto, a pesar de que varios compañeros presentes trataron de separarlos.

El otro estudiante se limitó a quedarse quieto, sin decir una palabra. Solo lo empujó una vez para tratar de alejar la navaja, pero no se salvó de ser herido.

Finalmente, algunos compañeros se acercaron al estudiante que recibió el navajazo y observaron como este se manchó de sangre la playera. Seguidamente, se van del lugar y termina la grabación de la escena que ha generado un debate en redes sociales.