¿Está molesta? Así reaccionó Belinda al embarazo de Cazzu con Nodal (video)

La cantante y actriz rompió el silencio sobre el bebé que esperan Cazzu y Christian Nodal.

Recientemente, Christian Nodal y Cazzu confirmaron que serán padres luego de que la cantante argentina dejara ver su vientre abultado durante un concierto.

La noticia generó revuelo entre los presentes, pero también en redes sociales, al punto de hacerse tendencia por las miles de reacciones.

Sin embargo, una de las reacciones más esperadas era la de Belinda, cantante y expareja de Nodal. Finalmente rompió el silencio, luego de ser cuestionada por los paparazzis.

Cazzu sorprendió al mostrar su vientre de embarazo. (Foto: Twitter)

La intérprete de "Luz sin gravedad" aprovechó las cámaras para enviar un contundente mensaje a quienes siguen cuestionándola sobre su relación pasada.

"Aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo por qué hablar de nadie. Deseo lo mejor a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría", expresó.

La también actriz finalizó diciendo que no volverá a responder más preguntas sobre el tema. Por otro lado, tanto Nodal como Cazzu han expresado su alegría por el bebé que esperan y que podría nacer en agosto de este año.

Esto dijo Belinda: