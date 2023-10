¡Tras salir de prisión! Erwin Sperisen reaparece en actividades públicas

-

El exdirector de la PNC, Erwin Sperisen, salió de prisión en Suiza y así se dejó ver en actividades públicas en ese país.

El exjefe de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen, quien cumplía una condena en Suiza, fue puesto en libertad por la justicia de ese país el viernes 20 de octubre, y a 48 horas de salir de prisión ya participa en actividades públicas.

A través de la red social "X" (antes Twitter), el exfuncionario compartió que fue invitado a una actividad pública para apoyar a las víctimas secuestradas en Hamás, en el conflicto entre Palestina e Israel.

"A menos de 48 horas de haber salido de 11 años de prisión y hoy fui invitado a participar en apoyo de las víctimas secuestradas por los terroristas de Hamas y tuve la oportunidad de conversar con familiares de estas víctimas, que vinieron desde Israel", escribió Sprisen en sus redes sociales.

(Foto: captura de pantalla)

Su mensaje en redes sociales

Esta es su primera reaparición en público, esto tras varios años de estar recluido en una cárcel en Suiza por el delito de complicidad de asesinato de reos en la Granja Penal Pavón.

Horas después del fallo emitido por el Tribunal Federal Suizo, Sperisen publicó un video para confirmar la noticia y para enviar un saludo a las personas que lo han estado apoyando en todo su proceso penal.

"El día de hoy salí de la prisión, después de años de estar batallando, el Tribunal Federal Suizo declaró nulo el último juicio (...) el día de hoy pues, a las 2 de la tarde hora Suiza salí de la prisión", declaró Sperisen.

Según explicó Sperisen, salió de la cárcel bajo ninguna condición y como un ciudadano libre, sin embargo, externó que el Tribunal Federal Suizo lo envió a un cuarto juicio donde se determinará por completo qué ocurrirá con el caso.

Finalmente, el exfuncionario público del país centroamericano envió un mensaje para las personas que lo han estado acompañando por años.

"El Tribunal Federal aún así me envía a un cuarto juicio nuevamente, ya después de tres juicios aquí en Suiza donde no han podido garantizar un juicio justo según la Corte Europea de Derechos Humanos, vamos a ver qué sorpresas nos trae este cuarto juicio. Aún así, mientras eso sucede he sido puesto bajo libertad sin ningún tipo de condición, ahorita mi estatus es básicamente de persona libre y normal (...) quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que han estado siguiendo mi caso ", puntualizó Sperisen.

Mira aquí el video:

El ex jefe de la PNC, Erwin Sperisen, reapareció en redes sociales tras quedar libre en Suiza. Pero anunció que llegará a un cuarto juicio. pic.twitter.com/OEvNBB46Ym — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 21, 2023

Así fue su salida de prisión

Este viernes 20 de octubre, la máxima autoridad de justicia de Suiza anuló la condena del exdirector de la PNC, Erwin Sperisen.

Tras el fallo del Tribunal Federal de Suiza, varias fotografías de la actualidad del exjefe de la PNC, fueron publicadas por la agencia internacional de noticias, AFP.

En la serie de imágenes, Sperisen se tomó un momento para saludar a los medios de comunicación que estaban presentes fuera de dicho tribunal en ese país.

Luego de la resolución, Florian Baier, abogado del sindicado declaró: "Es una inmensa victoria. Un paso importante con vistas a la rehabilitación completa de nuestro cliente, de su nombre y su honor".

Sperisen, nació en 1970, y desde que fue arrestado en 2012 sostuvo que era "inocente". Se le acusó del delito de complicidad de asesinato de reos en Guatemala.

(Foto: AFP)

(Foto: AFP)

(Foto: AFP)

Fue detenido en Ginebra en 2012 y, al final de una largo proceso judicial, la justicia del cantón de esa ciudad lo condenó en 2018 a 15 años de cárcel por complicidad en el asesinato de siete reos en 2006 durante una operación para retomar el control de la Granja Penal Pavón.

El exfuncionario público estuvo 5 años en prisión, pero en 2017 salió en libertad condicional y le fue colocado un brazalete electrónico hasta que su nuevo juicio se acercara.

Un año después, en 2018, la justicia suiza lo condenó a 15 años de prisión.