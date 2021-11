Así respondió Cristiano Ronaldo a la petición que le hiciera Pink en redes sociales

Pink usó las redes sociales para pedirle un favor a Cristiano Ronaldo.

La artista estadounidense Pink contactó a Cristiano Ronaldo y le pidió unas camisetas para así poder hacer feliz a dos pequeños en esta Navidad.

Pink y Cristiano Ronaldo sorprendieron en las redes sociales con el intercambio de palabras que sostuvieron recientemente, pues Pink acudió a Cristiano Ronaldo para pedirle un favor y apoyarla a darle alegría a unos pequeños.

La estrella del Manchester United respondió al llamado de ayuda que le lanzó la famosa cantante a través de Twitter. Esto fue lo que conversaron:

"Hola Cristiano. Este año apadrino a un par de niños para Navidad que no quieren nada más que una de sus camisetas. No tienen mucho, pero estoy decidida a que esto suceda. ¿Te apetece enviarme una pareja y cambiarles la vida? Sé que haces cosas maravillosas todo el tiempo, pero ...", dijo Pink.

"Hola Pink. Estoy feliz de ayudar: organizaré algunas camisetas firmadas para estos niños sin problema. ¡Felicitaciones por hacer que esto suceda!", respondió Cristiano.

El gesto fue bien recibido entre los admiradores de ambos, ya que los dos gozan de fama internacional y cuentan con numerosos seguidores.