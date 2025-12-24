SP no permitirá que visitas pernocten en cárceles este 24 de diciembre

-

El Sistema Penitenciario aseguró que no está autorizado ni permitirán que visitas de centros carcelarios permanezcan fuera del horario establecido en el interior de las cárceles.

En redes sociales han circulado varios mensajes en los cuales indican que la visita de reos de las cárceles de Pavón, Preventivo para Varones de la zona 18 y otras, se podrá quedar en el interior de las cárceles si pagan una cuota al director de cada centro.

"Confirmado chicas, si se quedará la visita en Pavón, mi esposo me acaba de decir que el director avisó que se quede la visita el 24 y 31", es uno de los mensajes que se lee en un grupo de facebook.

Otro mensaje va en la misma línea, indicando que la visita se podrá quedar.

(Foto: captura de pantalla)

El Sistema Penitenciario negó que se haya autorizado que la visita se quede en el interior de las cárceles e indicaron que realizarán inspecciones para evitar esos extremos.

"En estas fechas, los equipos de la Unidad de Análisis y de Inspectoría General del Régimen Penitenciario se encuentran realizando inspecciones en los distintos centros de detención, no se ha registrado la permanencia de la visita fuera del horario establecido. La DGSP no ha autorizado que la visita pernocte ni exceda el tiempo establecido en ninguno de los centros de privación de libertad", dijo el SP.