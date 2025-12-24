¡Fuerza Municipal! El histórico Chinto Zorilla se suma al clamor de la remontada roja

El exdefensor Jacinto "Chinto" Zorilla compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje desde su natal Paraguay para Municipal, club en el que jugó durante dos etapas entre 2001 y 2004 y que apelará a la remontada este sábado en la final de vuelta contra Antigua (está en desventaja 2-0).
"Fuerza Municipal, a volcar nuevamente el resultado. Sabemos que nada es imposible en esta vida, así que con paciencia y sin desesperación seguramente van a buscar el resultado", expresó el exfutbolista, quien se destacaba por su rudeza y solvencia dentro el campo.
"Son largos los 90 minutos en el futbol, así que no caigan en desesperación. Confío plenamente en ustedes, en el equipo y la afición que seguramente llenará el estadio. Desde Paraguay estamos al pendiente de ustedes y vamos a estar defendiendo y corriendo con ustedes", concluyó.
Con los escarlatas, Zorilla salió campeón de Liga y también en la denominada Copa Interclubes de la Uncaf.