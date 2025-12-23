Precio del combustible continúa a la baja

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio a conocer que los precios de las gasolinas superior y regular bajaron Q0.71 en la última semana en la modalidad de autoservicio.

En el caso del combustible diésel, la baja consiste en Q0.44, tras presentar un precio de Q25.85 por galón ahora se sitúa en Q25.41.

Esta es la comparativa entre semanas para la modalidad de autoservicio. (Foto: MEM/Soy502)

Respecto al servicio completo, los datos del MEM indican que la reducción respecto a la semana anterior (monitoreo del 15 de diciembre) consiste en Q0.74 menos para las gasolinas súper y regular, así como de Q0.48 para el diésel en la semana actual (del 22 de diciembre).

Este es el comparativo del precio de gasolina en la modalidad de servicio completo. (Foto: MEM/Soy502)