Gobierno envía mensaje a presidente electo de Honduras

Nasry Asfura fue reconocido oficialmente como presidente electo de Honduras.

Tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró electo como presidente de Honduras a Nasry Juan Asfura Zablah, el Gobierno de Guatemala envió un mensaje.

"El Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, extiende sus más sinceras felicitaciones al señor Nasry "Tito" Asfura, Presidente electo de la República de Honduras tras los comicios celebrados el 30 de noviembre" se lee.

Posteriormente expresa un mensaje al pueblo hondureño.

"Guatemala expresa su reconocimiento al hermano pueblo hondureño por la responsabilidad cívica y madurez política demostrada durante el proceso electoral y confía en que trabajará de la mano del Gobierno de Honduras para fortalecer aún más la amistad y cooperación mutua".

Además, Guatemala reconoció el trabajo de la OEA en las elecciones de Honduras.

"Asimismo, reconoce la labor realizada por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la desplegada por la Unión Europea (UE), por el acompañamiento internacional que contribuyó a la conducción imparcial del proceso, brindando confianza a la ciudadanía respecto de la legitimidad de los comicios", dijo el Gobierno.

Por último, expresó su intención por mantener relaciones bilaterales.

"El Gobierno de Guatemala formula votos por el éxito de la gestión del Presidente electo y expresa su voluntad de brindar un impulso renovado a la histórica y estratégica relación bilateral, así como a las iniciativas que contribuyan a la paz, la seguridad y la prosperidad de ambas naciones y de la región centroamericana".