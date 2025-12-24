Un técnico chileno toma fuerza para intentar rescatar a Comunicaciones

Nombres van y vienen, pero en las últimas horas ha tomado fuerza el del técnico chileno Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa para tomar el mando de Comunicaciones.
De ser así, las horas están contadas para el argentino Iván Franco Sopegno, quien llegó en las últimas jornadas del torneo Apertura 2025 y no pudo salvarlos de quedar en último lugar de la tabla.
Hace unos días, consultado Sopegno sobre cómo sería la planificación de cara para el Clausura 2026, dijo no saber nada, pese a que la plantilla ya comenzó con el reacondicionamiento físico.
El "Fantasma" Figueroa, de 63 años, recién dirigió a la Selección de Nicaragua en las pasadas eliminatorias rumbo al Mundial United 2026, sin poder lograr el objetivo.
Para esta semana, se contempla que haya noticias en el campamento albo, ya que en el horizonte se tenía una reunión con la cúpula en Miami, Estados Unidos.
En el pasado campeonato, los blancos terminar últimos con 20 puntos en 22 unidades, lo cual los obliga a sumar el siguiente semestre la mayor cantidad de unidades para no perder la categoría.