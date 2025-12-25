Bradley Cooper y Gigi Hadid se comprometen

-

Bradley Cooper dio un paso importante tras dos años de relación con su novia Gigi Hadid y al parecer dio el anillo de boda.

"Bradley le pidió a Yolanda la mano de Gigi en matrimonio", reveló una fuente al Daily Mail,

Al parecer el actor de Hollywood habría hablado primero con Yolanda, la madre de la modelo, para llevar todo seriamente.

"Quiere que ella sepa lo serio que va con Gigi y que planea formar una familia sólida con ella en Nueva York", añadió la fuente.

Foto: AFP.

"Su madre, Yolanda, está de acuerdo, así que no hubo dudas al respecto. Pero que Gigi le diga a su padre, Mohamed Hadid, que quiere casarse con Bradley es un gran paso, lo hace mucho más oficial".

El actor de "Hangover" también le habría comunicado a su madre, Gloria Campano, sus planes de pedirle matrimonio.

"Son muy unidos y él la mantiene al tanto de todo", afirmó la fuente sobre la relación entre madre e hijo.

Foto: AFP.

La pareja querría formalizar su relación para que sus hijos crezcan juntos. Cooper dio la bienvenida a su hija Lea De Seine, de 8 años, en 2017 junto a la modelo Irina Shayk, de 39 años, con quien mantuvo una relación durante cuatro años hasta 2019, mientras que la modelo de Maybelline comparte a su hija Khai, de 5 años, con su expareja Zayn Malik, de 32 años.

El famoso querría tener hijos con Gigi, para agrandar la familia. "Se imaginan una familia con sus hijas y sus propios hijos", nos comentó la fuente sobre la pareja, que se encuentra "increíblemente feliz".