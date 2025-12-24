De la presión presupuestaria a la ofensiva total: La apuesta de Lyon por Endrick

Con la llegada del joven brasileño Endrick, quien ha sido cedido por Real Madrid hasta el final de temporada sin opción de compra, Lyon ha reforzado su ataque y confía en esta incorporación para brillar en la Ligue 1.
Los lioneses son actualmente quintos en el campeonato francés, donde tienen la cuarta mejor defensa (16 goles recibidos) del torneo pero apenas el noveno mejor ataque (22 tantos).
Obligado por las restricciones presupuestarias impuestas por el órgano de control financiero del fútbol francés, Lyon perdió en el inicio de temporada a pesos pesados de su juego ofensivo: Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki y Thiago Almada.
Teniendo en cuenta esas limitaciones, el entrenador Paulo Fonseca afirmó después de la victoria del 14 de diciembre ante Le Havre (1-0) que estaba "muy satisfecho" de la primera mitad de la temporada de su equipo, que es además líder del grupo único de 36 equipos de la Europa League.
Lyon solo había podido fichar en el primer mercado de la temporada para su ataque al uruguayo Martín Satriano (dos tantos en Ligue 1), cedido por Lens.