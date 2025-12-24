Las tradiciones de los famosos en Navidad

-

Angelina Jolie, Ca7riel, Alejandro Sanz y Matthew McConaughey compartieron sus costumbres navideñas.

Angelina Jolie compartió que suele preparar cocteles con base en vino blanco o vino tinto, o servir aperitivos o el vino espumoso.

Foto: Instagram.

Fito Paez prefiere un buen mate, además de tener buenos vinos, o un champagne, para recibir a los invitados.

Kika Edgar prefiere celebrar haciendo un brisket (corte de carne). "Soy de Tamaulipas y es nuestra tradición, es lo que me gusta hacer y lo que sé hacer, y me sale delicioso" dijo, afirmando que le gusta comer y estar en familia.

Rose Byrne, actriz gusta del ritual de envolver regalos con toda pulcritud y preparar una gran cena de Año Nuevo, además de reunirse con sus hijos.

Alejandro Sanz prefiera celebrar con su familia y días antes disfrutar con sus amigos.

Axwell, integrante de Swedish House Mafia enciende velas los días de fiesta, es una tradición muy clásica de los mercados navideños en los países nórdicos.

Carla Morrison celebrará el Año Nuevo con un show en San Francisco, afirmando que preparará una linda comida para los amigos después.

"Siento que mis Navidades y Años Nuevos nunca son iguales porque siempre hay sorpresas. Me encanta pasarla con mi esposo, celebrar la salud y la vida que tenemos".

La actriz Elle Fanning confiesa que disfruta ver el "Desfile de las Rosas" en televisión con su hermana Dakota, además decoran el árbol, hacen botas bordadas para los regalos y cocinamos pavo, sandwiches, ponche de frutas, y decoramos los regalos.

Ca7riel.

El músico Ca7riel dice que ama comer empanadas y asado, reunirme con amigos, además de ir a la playa.

Matthew McConaughey se reúne en casa o la de algún familiar. "Mi esposa es brasileña y adoptamos el pan de queso y la ensalada de pollo con mayonesa como nuestros. Mis hijos aman los juegos de Navidad, y para Año Nuevo viajamos, este año será sorpresa para la familia, pero lo que nos importa es que siempre haya buena vibra entre todos".



