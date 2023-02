Así será el moderno y renovado iPad que Apple lanzará en 2024

Apple está trabajando en un iPad con pantalla plegable, y podría salir al mercado en 2024.

Hace unos días, en redes sociales se filtró que el próximo iPad que Apple lanzará será un dispositivo con pantalla plegable y muy renovado.

Así lo aseguró el reconocido analista Ming-Chi Kuo, quien agregó que será en 2024 cuando esta nueva edición sea lanzada al mercado.

Apple is working on a FOLDABLE iPad that has a carbon fiber kickstand ‼️



Expect to see it release sometime in 2024... pic.twitter.com/nluUOyXGdM — AppleTrack (@appltrack) January 30, 2023

"Estoy seguro de que el iPad plegable llegará en 2024 y podemos esperar que este modelo impulse la distribución y suponga una mejora en la mezcla o variedad de productos", mencionó Kuo.

El experto en primicias tecnológicas hizo énfasis en que este año puede que no se lancen novedades en cuanto a iPads, pero para 2024 Apple sorprenderá con grandes noticias.

Detalles del iPad

Kuo menciona que es probable que el dispositivo incluya una especie de soporte hecho de fibra de carbono, que brinde un marco más liviano y de mayor duración.

Aunque antes de ser lanzada al mercado, será una nueva versión del iPad mini la que esté disponible al público.

Los dispositivos con pantallas plegables están al alza desde que iniciaron a aparecer en el mercado hace solo algunos años.