Así será la primera asamblea para crear el partido de Samuel Pérez

Dos reuniones se celebrarán este fin de semana, en el marco de la creación de un nuevo partido político anunciado por Samuel Pérez.

Mientras continúan las tensiones a lo interno del Movimiento Semilla, el diputado Samuel Pérez y 13 de sus compañeros en el Congreso se preparan para celebrar la primera asamblea que les permitirá crear un nuevo partido político.

La actividad se desarrollará este domingo 25 de mayo en el Parque de la Industria, a partir de las 9:00 horas, y ahí se presentará oficialmente al grupo promotor de la organización que se ha denominado una "refundación de Semilla".

Pérez indicó que, hasta el momento, no hay certeza de la cantidad de personas que acudirá a esa cita; no obstante, hizo ver que desde que se anunció el nuevo proyecto se han recibido comunicaciones de actores que estarían interesados en sumarse.

“ Hemos recibido muchísimo apoyo, de mucha gente. Hay personas que, incluso, han empezado a molivilizarse orgánicamente para tratar de conseguir firmas ” Samuel Pérez, diputado oficialista

Siguen las controversias

El aún líder de los oficialistas en el Congreso también respondió a comentarios hechos por algunos de sus compañeros de Semilla, quienes no están de acuerdo con la creación del nuevo partido.

Algunos de ellos indicaron que Samuel Pérez y otros diputados llevarían meses gestando el proyecto, lo cual calificaron como un tipo de "traición" hacia al resto del grupo. Sin embargo, el legislador negó tal extremo.

Según comentó, desde la segunda vuelta electoral, cuando comenzaron "los ataques contra Semilla", se empezaron a analizar opciones, "pero no significa que se haya empezado a trabajar algo desde hace meses; eso ha sido un proceso bastante reciente", afirmó.

En cuanto a que militantes de la organización no habrían autorizado que se use al Movimiento Semilla como referente para el nuevo partido, debido a que no se les tomó en cuenta, Pérez indicó que no hubo tiempo para socializar la idea.

"Honestamente, teníamos que empezar ya, teníamos que salir", expresó, y añadió que la integración del grupo promotor solo es el inicio del proceso para dar vida al partido que, remarcó, es una reconstrucción y refundación de Semilla.

El diputado Samuel Pérez habló sobre la actividad que se desarrollará este domingo, como parte del proceso para crear un nuevo partido político pic.twitter.com/G0fgt3qfPS — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) May 23, 2025

No se quedan de brazos cruzados

Entretanto, dirigentes de las bases del actual Movimiento Semilla convocaron a una reunión urgente para este sábado 24 de mayo.

La actividad se desarrollará a partir de las 9:00 horas, en la sede central de la organización, y el tema será la coyuntura interna que atraviesa el grupo, tras la división de sus actores. Ahí se fijaría la postura oficial acerca del proyecto de Samuel Pérez.