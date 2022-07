Así son las viviendas que ofrecen la tasa preferencial para comprar una casa propia

Algunos de los proyectos de vivienda que se están ofreciendo en Guatemala ya están aplicando la tasa preferencial contemplada en el decreto 27-2022 "Ley de Interés Preferencial para Facilitar el acceso a la Vivienda".

OTRAS NOTICIAS: El enganche y cuotas para tu casa propia con la Ley de Vivienda

Desde que entró en vigor el reglamento del decreto 27-2022, el pasado 2 de julio, algunas desarrolladores inmobiliarias cuentan entre su portafolio con diversos tipos de vivienda, entre ellos la vivienda social.

En un recorrido que Soy502 realizó por la feria Expocasa, de los 80 proyectos disponibles, dos proyectos incorporaron lo indicado por la nueva normativa. Uno se encuentra ubicado en zona 18 capitalina y el otro sobre el kilómetro 18.2 de la carretera Interamericana.

En zona 18 se ofrecen casas compactas de dos niveles con los ambientes básicos: sala-comedor-cocina, tres dormitorios, espacio para un carro y un baño y medio. Estas se encuentran construidas en terrenos de 6*16 metros y con un área de construcción de 72 metros cuadrados.

Así es la distribución de los ambientes en una de las viviendas que aplican la tasa preferencial. (Dibujo: Fuentes del Valle Norte V)

De acuerdo con lo explicado por la representante de ventas de Fuentes del Valle Norte V, se necesitan ingresos mensuales de Q9 mil para poder aplicar, estos pueden ser sumandos en conjunto con miembros de un mismo núcleo familiar que juntando sus salarios logran acumular los Q9 mil. Sin embargo, con el decreto citado se están solicitando Q6 mil 500 de ingresos mensuales.

El segundo proyecto se trata de un edificio de apartamentos que está ofreciendo vivienda de tres dormitorios con la tarifa social. Son conjuntos de edificios de 14 pisos y como en el primer proyecto, cuenta con los ambientes básicos. En ese caso distribuidos en 53 metros cuadrados de construcción.

Estos edificios se encuentran en fase de construcción, por lo que además de subsidio que otorga el gobierno con el decreto en mención, también se están ofreciendo facilidades para reservar los apartamentos. En ambos proyectos las cuotas no superan los Q3 mil 900 sin el descuento. Ello se definirá dependiendo del enganche que dé el interesado.

Los apartamentos sociales en la ruta interamericana se encuentran en construcción. (Foto: Ciudad Berlindo)

Otras opciones

Un desarrollador inmobiliario cuenta con dos proyectos de edificios de apartamentos que se ofrecen a precios accesibles sin necesidad de aplicar la tasa preferencial. Según explicó uno de los representantes de los proyectos "Vías San Rafael y Vías La Parroquia", estos fueron diseñados para un grupo específico: personas que poseen motocicleta, y por esa razón el parqueo solo es para ese tipo de vehículo.

Uno de los edificios se encuentra en zona 18 y el otro en zona 6. Los dos cuentan con apartamentos de dos y tres dormitorios. Las cuotas mensuales están calculadas a 25 años por Q2 mil 160 (zona 18) y Q2 mil 556 (zona 6).

Todos estos proyectos trabajan en conjunto con el Instituto de Fomentos de Hipotecas Aseguradas (FHA) y a su vez con uno de los bancos privados del país. Sin embargo, el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional (CHN) está brindando otra alternativa para un descuento en las tarifas.

Se trata de una tasa única de 4.24% anual apoyada por el FHA que se aplicaría para todas las cuotas que suman el total de la vivienda distribuidas en 25 años. Esta alternativa estaría vigente durante este año 2022.

Sin embargo, solicitan a los interesados cumplir con los requisitos que exige el decreto 21-200. La diferencia es que esta tasa es fija, no es es variable y es para todos los años del contrato. En el caso de la tarifa preferencial, los descuentos solo se aplican en los primeros siete años.

Vista de los apartamentos Vías La Parroquia para personas con motocicleta. (Foto: Milésimo)

Requisitos para aplicar a la tasa preferencial según el Decreto 27-2022

a) Ser guatemalteco

b) Ser persona individual o perteneciente a un grupo familiar (matrimonio, unión de hecho, adultos con familiares dependientes, madres o padres solteros o viudos.

c) Carecer de vivienda propia

d) Demostrar fuente de ingresos

e) La vivienda debe cumplir con los servicios básicos

f) El valor de inmueble no puede exceder de 170 salarios mínimos no agrícolas (Q2,959.24) es decir no mayor de Q 503,070.8.

g) El crédito debe ser garantizado con hipoteca

h) Aplica solo para adquisición de primera vivienda

i) No haber sido beneficiados en el pasado con subsidios estatales de vivienda.

Requisitos para aplicar a la tasa preferencial, según decreto 27-2022. (Fotos: captura de pantalla)