¡Al ritmo de la marimba! Así sonó el himno de Guatemala en el partido de Los Dodgers

"Los Angeles Dodgers" dedicó su partido del pasado domingo a Guatemala y al iniciar el encuentro sonó el himno nacional en marimba emocionando a los presentes.

El famoso equipo de beisbol celebró la "Guatemalan Heritage Night" (Noche de la Herencia Guatemalteca) en el Dodger Stadium, para la ocasión se lanzó una edición especial de camisetas color azul cielo con el código de área 502.

Abi Rodríguez Jimenez entonó el himno con el instrumento nacional, luciendo la indumentaria maya, mientras ella entonaba la melodía, los jugadores de ambos equipos, Los Angeles Dodgers y Los Padres de San Diego se colocaron la gorra a la altura del pecho e hicieron un respetuoso saludo.

Ls presentes guardaron respeto, momento que emocionó a muchos. La actividad arropó a la comunidad guatemalteca que se sintió orgullosa de sus raíces y disfrutó de un gran evento deportivo.

MIRA EL VIDEO:

Y el himno de Guatemala se escuchó en el Dodgers Stadium pic.twitter.com/YfKANCAsF4 — Wagner Pérez (@WagnerPerez) September 5, 2022

Así sonó el himno nacional en marimba durante la Guatemalan Heritage Night en el partido de los Dodgers en Los Ángeles. pic.twitter.com/1HYmvOqqx5 — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) September 6, 2022