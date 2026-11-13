Surgen detalles del ataque contra padre e hijo en un local de Amatitlán

Padre e hijo perdieron la vida esta tarde tras haber sido atacados por un desconocido que ingresó al local en el que se encontraban.
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Edgar Guillermo Leiva, de 46 años, y su hijo, Edgar José López, de 26, fueron asesinados a balazos en el interior de un negocio de tapicería, ubicado en la 5a. avenida, entre 1a. y 2a. calle, del barrio La Cruz, en Amatitlán.
Según testigos, al lugar llegaron dos hombres en una motocicleta, se estacionaron frente al negocio y uno de ellos se bajó, ingresó al local y disparó contra padre e hijo sin mediar palabra.
Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes constataron que Edgar Leiva había fallecido; sin embargo, su hijo aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladado a la emergencia del hospital de la localidad, donde falleció.
Al lugar del ataque también llegaron familiares, quienes identificaron a las víctimas ante los socorristas y detectives de la Policía Nacional Civil (PNC), responsables.
Detectives de la PNC informaron que se iniciaron las averiguaciones para establecer el móvil del doble crimen.