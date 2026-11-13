Surgen detalles del ataque contra padre e hijo en un local de Amatitlán

Edgar Guillermo Leiva, de 46 años, y su hijo, Edgar José López, de 26, fueron asesinados a balazos en el interior de un negocio de tapicería, ubicado en la 5a. avenida, entre 1a. y 2a. calle, del barrio La Cruz, en Amatitlán.

Según testigos, al lugar llegaron dos hombres en una motocicleta, se estacionaron frente al negocio y uno de ellos se bajó, ingresó al local y disparó contra padre e hijo sin mediar palabra.

Bomberos trasladaron al hijo pero perdió la vida al llegar al centro asistencial. (Foto: CVB)

Al lugar fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes constataron que Edgar Leiva había fallecido; sin embargo, su hijo aún contaba con signos vitales, por lo que fue trasladado a la emergencia del hospital de la localidad, donde falleció.

Al lugar del ataque también llegaron familiares, quienes identificaron a las víctimas ante los socorristas y detectives de la Policía Nacional Civil (PNC), responsables.

Detectives de la PNC informaron que se iniciaron las averiguaciones para establecer el móvil del doble crimen.

El lugar del ataque fue acoordonado por varias horas, mientras se realizaban las investigaciones. (Foto: Captura de video)