Salen a luz detalles de la violencia que sufrió Kate del Castillo con Luis García

Recientemente Verónica del Castillo, hermana de Kate del Castillo, reveló duros detalles de la violencia doméstica que sufrió la actriz de "La Reina del Sur", durante su matrimonio con el exfutbolista y conductor mexicano Luis García.

Acerca de este oscuro episodio de la actriz, que inició desde su matrimonio en 2001 y concluyó en 2004, Verónica recordó los angustiosos momentos que vivió su familia durante el "Foro Forbes", un evento que reconoce a las mujeres más poderosas en el ámbito empresarial, de las ciencias, del arte y el entretenimiento.

"Fue una situación muy desagradable, pero eso ya está en el pasado, afortunadamente ella se empoderó...", dijo.

Además, Verónica dijo que su hermana no quiso pedir ayuda para evitar preocupar a su familia:

“No pude ayudarla mucho porque ella no nos permitió entrar, ella se cerró herméticamente y nos bloqueó, estaba secuestrada emocionalmente, entonces no pudimos ayudarla mucho pero ya después la hicimos nuestra, la recuperamos, la tuvimos en la casa muy bien”, confesó a las cámaras de "Sale el Sol".

A pesar de que es fuerte y todos la miran inquebrantable, tiene un lado vulnerable, que, en esa ocasión, García aprovechó.

"Me dicen 'oye, ¿cómo se dejó? si es súper temeraria', lo que pasa es que todos queremos escuchar una historia, que nos cuenten una historia y cuando llega un hombre y te cuenta esa historia, te la crees", dijo.

"Cuando estás vulnerable emocionalmente, y alguien que te diga todos los días desde que te despiertas: 'estás gorda, estás cachetona', llega un momento en que sí te la crees y la mujer más fuerte se llega a debilitar", afirmó.

Luis García es un conocido conductor deportivo. (Foto: Oficial)

Kate expuso por primera vez la violencia que sufrió por parte del llamado Dr. García, 14 años después, incluso se sintió avergonzada de esta experiencia, luego decidió probar su carrera en Estados Unidos.

Durante una conversación con las Estefan (Gloria, Emily y Lili) en el programa de Youtube llamada "Red Table Talk", Kate ocurrida durante el aislamiento por pandemia recordó:

“Yo literalmente tenía miedo. Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida y escuchar las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum!”, dijo, mencionando el miedo que le tenía a García.

"Te veo y no puedo creer que alguna vez Kate del Castillo le halla tenido miedo a un hombre", dijo Lili Estefan durante la conversación.

Kate abrió su corazón por primera vez a las Estefan. (Foto: Oficial)

Kate dijo que Luis García la pateaba y e intentó estrangularla varias veces, además sufrió agresiones psicológicas.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, reveló.

"Estaba prácticamente secuestrada, él no me dejaba hacer nada, no quería que yo trabajara... entiendo completamente lo estúpida que fui y cómo estuve tan enamorada... él era muy divertido, le gustaba a todo el mundo, muy encantador tan simpático y luego lloraba de rodillas hasta cansarse (después de lo que hacía) me abrazaba y me pedía: ‘¡Por favor, por favor, perdóname, necesito ayuda!..... él se convirtió en una persona muy diferente y yo vivía con miedo”, señaló.

Kate con Luis García. (Foto: Oficial)

Así confesó que siempre trató de hacer todo para que las cosas funcionaran.

Además confesó que el mismo día de su boda él se transformó en un hombre totalmente diferente, al punto que en su noche de bodas esperó a que él se durmiera para salir a llorar al balcón de la habitación. "Dije: 'qué %"$ acabo de hacer', mientras lloraba".