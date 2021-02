La película guatemalteca "La Llorona" obtuvo una histórica nominación a los premios Globos de Oro en la categoría "Mejor Película en Idioma Extranjero". El elenco de esta producción despertó muy temprano este miércoles 3 de febrero para no perderse la noticia.

A través de un video compartido por su equipo de comunicación, los integrantes de la película se reunieron en La Casa de Producción para estar pendientes de la nominación, donde se encontraba el elenco de "La Llorona".

En el video se puede ver al director Jayro Bustamante y a la actriz María Mercedes Coroy tomados de las manos junto con el resto de sus compañeros.

Cuando escucharon el nombre del rodaje guatemalteco, todos saltaron de emoción y se abrazaron. "La Llorona" se convirtió en la primera película centroamericana en conseguir una nominación a los Globos de Oro.

Tras vivir el momento con más nerviosismo, todo el equipo celebró destapando una botella de champaña .

La edición 78 de los Globos de Oro se celebrará el próximo 28 de febrero.

La Llorona se encuentra nominada a Mejor Película en Idioma Extranjero junto con Another Round de Dinamarca, The Life Ahead de Italia, Minari de Estados Unidos y Two of Us de Francia y Estados Unidos.