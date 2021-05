Asociación de Vuelo Libre se pronuncia por accidente de una atleta

La Asociación Departamental de Vuelo Libre Sololá (ADVLS) se pronunció por el accidente que sufrió, la tarde del sábado, una mujer que perdió el control de su planeador y cayó en la ruta al Pacífico.

EN CONTEXTO: Mujer pierde el control de su planeador y cae en la ruta al Pacífico

En un comunicado, la Asociación Departamental de Vuelo Libre Sololá (ADVLS) lamentó el accidente ocurrido a una atleta, de quien no proporcionaron el nombre, pero aseguraron que practicaba vuelo libre el sábado.

Al respecto, en una primera versión, los bomberos Voluntarios dieron a conocer que la mujer, de 28 años, "resultó herida cuando practicaba vuelo libre en parapente, luego que una ráfaga de viento la sacara de su rumbo cayendo en el kilómetro 32.5 de la carretera al Pacífico en un terreno baldío".

No obstante, la Asociación aclaró que la atleta volaba en Ala Delta, y no parapente, puesto que se trata de dos modalidades diferentes, que pertenecen a distintas instituciones, e indicaron que la mujer no pertenece a la ADVLS.

Por su parte, los socorristas indicaron que la atleta fue trasladada a la emergencia del Hospital de Amatitlán.

"Esperamos que se encuentre bien y que pueda recuperarse lo más pronto posible", agregó la Asociación.

Además, la ADVLS hizo "un llamado a todos los atletas a la práctica segura, monitoreada y con personal que pueda velar por la seguridad de todos los pilotos, en especial quienes están en proceso formativo".