Asturias: "Esperamos poder controlar la segunda ola de Covid-19"

El director de la Comisión Presidencial para Prevenir el Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, insistió en que, después de abrir la economía, habrá una segunda ola de contagios de Covid-19 y aseguró que "esperan estar preparados".

"El impacto que se ha visto hasta el momento no ha sido tan alto. El guatemalteco se está cuidando...", dijo Asturias al finalizar una conferencia de prensa donde se anunció el inicio del trabajo de rastreo a través de un plan piloto que se impulsa en la ciudad capital.

Según el director de la Coprecovid, se ha visto una disminución de casos de Covid-19 de la primera ola en la región central, aunque reconoció que hay departamentos que están incrementando el número de contagios.

No obstante, después de la evaluación de las primeras dos semanas, la movilidad de las personas no tuvo un gran incremento, por lo que esperan que el impacto no será tan alto "como hubiéramos pensado que se iba a dar", dijo.

"No vamos a comenzar a ver el impacto de abrir la economía hasta la segunda semana de septiembre. Esperamos que eso se mantenga, no bajo, pero que podamos controlar esa segunda ola que viene", manifestó.