La astuta estrategia de un joven para recuperar su bicicleta robada

Alan Quintana atravesó por una situación común para muchas personas: fue víctima del robo de su bicicleta. Pero, decidió actuar y logró recuperarla.

Un ladrón entró al patio de la casa de Alan Quintana, en Paraguay, y se llevó su bicicleta, la cual es su medio de transporte para ir al trabajo todos los días.

Pero, el joven no se quedó cruzado de brazos y buscó la manera para recuperarla, elaborando un astuto plan sin tener que usar la violencia.

Según Alan, el ladrón publicó la foto de la bicicleta y la puso a la venta en un aviso de Facebook. Así que Alan se hizo pasar por interesado y se citó con el delincuente para comprarla, supuestamente.

“Me robaron la bici y vi que publicaron para venderla. Le escribí al chico que quería venderla y después le pedí que me dejara probarla dando una vuelta. ‘Robé’ mi bici, acá la tengo conmigo”, contó Alan en su cuenta de Facebook, y su publicación se hizo viral.

“Y fue así como pasó todo. Le jodí al ladrón con astucia. Le di de su propia medicina, como se dice”, agregó.

“La verdad que conté lo que pasó porque me pareció llamativo. No pensé que iba a tener tanta repercusión y que se hiciera viral”, dijo Alan al medio Crónica de Paraguay.

“Cuando me di cuenta de que se la llevaron quise llorar porque invertí muchísimo en ella. Es mi medio de transporte. Con ella voy al trabajo y la verdad que si no la recuperaba me iba a perjudicar bastante”, agregó.

“Cuando me reuní con este ladrón no sentí miedo porque ya estaba convencido de lo que iba a hacer. Recuperé mi bicicleta y volví a casa feliz”, finalizó.